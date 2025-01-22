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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ Zurich ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມເວ​ທີ​ປາ​ໄສ WEF ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ສະ​ວິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ Zurich, ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ເດີນທາງໄປຮອດ Zurich (ພາບ: VGP)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ກົງກັບຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ) ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ Zurich, ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ. ອອກຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ມີທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະວິດ ຟຸ່ງເທລອງ; ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ ມາຍຟານຢຸງ, ພະນັກງານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ.

        ຢູ່ກອງປະຊຸມ WEF Davos ຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມສົນທະນາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດ ຫວຽດນາມ - WEF (CSD) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປົດປ່ອຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ: ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ເຂັ້ມແຂງ”; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ການລົງທຶນເຕັກໂນໂລຢີສູງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ - ບິນຂຶ້ນໃນສັງກາດອັດສະລິຍະ”; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສົນທະນາພິເສດລະຫວ່າງ WEF ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະສົນທະນາກັບ UNCTAD ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ UNCTAD 16 ປີ 2025 ຢູ່ ຫວຽດນາມ - ອະນາຄົດຂອງການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາທົ່ວໂລກໃນສັງກາດອັດສະລິຍະ”; ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບາງເວທີປາໄສສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ 47 ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ.
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