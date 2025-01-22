ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປ Zurich ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທີປາໄສ WEF ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ກົງກັບຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ) ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ Zurich, ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ. ອອກຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ມີທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະວິດ ຟຸ່ງເທລອງ; ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ ມາຍຟານຢຸງ, ພະນັກງານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ WEF Davos ຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມສົນທະນາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດ ຫວຽດນາມ - WEF (CSD) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປົດປ່ອຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ: ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ເຂັ້ມແຂງ”; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ການລົງທຶນເຕັກໂນໂລຢີສູງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ - ບິນຂຶ້ນໃນສັງກາດອັດສະລິຍະ”; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສົນທະນາພິເສດລະຫວ່າງ WEF ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະສົນທະນາກັບ UNCTAD ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ UNCTAD 16 ປີ 2025 ຢູ່ ຫວຽດນາມ - ອະນາຄົດຂອງການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາທົ່ວໂລກໃນສັງກາດອັດສະລິຍະ”; ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບາງເວທີປາໄສສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ.