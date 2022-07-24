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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໄວ້ອາ​ໄລ​, ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ ຕໍ່​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ ບັນ​ດາ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ ຢູ່ ເງະ​ອານ

ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກເຖິງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສູນກາງ ໄດ້ໄປໄວ້ອາໄລ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາວິລະຊົນນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ເງະອານ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈູດທູບໄວ້ອາໄລຢູ່ວິຫານ ໂຮ່ຈີມິນຢູ່ໃນສຸສານນັກຮົບເສຍສະລະຊີວິດເພື່ອຊາດ.ສາກົນ ຫວຽດນາມ-ລາວ (ພາບ: ເຢືອງຢາງ/TTXVN)  

ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈູດທູບໄວ້ອາໄລຢູ່ວິຫານ ຈູງເຊີນ ແລະ ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈູດທູບໄວ້ອາໄລປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດພິເສດ ກິມລຽນ (ຕາແສງ ກິມລຽນ, ເມືອງ ນາມດານ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດການປະຕິວັດປົດປ່ອຍຊາດ, ປົດປ່ອຍຊົນຊັ້ນ, ຕໍ່ສູ້ໃຫ້ແກ່ພາລະກິດຍາດເອົາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຜາສຸກມາໃຫ້ຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ; ປະຕິຍານວ່າຈະສືບຕໍ່ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບົດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງສູງສົ່ງຂອງເພິ່ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບມີຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ.

ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈູດທູບໄວ້ອາໄລ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ຈວງໂບ່ນ ຢູ່ຕາແສງ ໝີເຊີນ, ເມືອງໂດເລືອງ, ແຂວງ ເງະອານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຢູ່ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຢູ່ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງເປັນສາຍພົວພັນທີ່ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຫາຍາກໃນໂລກ.
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