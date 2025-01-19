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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ຢູ່​ໂປ​ໂລຍ (NASK)

ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມເພີ່ມທະວີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາຢາກ ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນປະສົບການຈາກບັນດາປະເທດທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດນີ້ ຄືໂປໂລຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ການນຳ NASK (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ມັງກອນ, ໃນການຢ້ຽມຢາມໂປໂລຍຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຂອງໂປໂລຍ (NASK) ຢູ່ Warsaw.

ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມເພີ່ມທະວີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາຢາກ ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນປະສົບການຈາກບັນດາປະເທດທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດນີ້ ຄືໂປໂລຍ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືເພື່ອຍົກອອກບັນດາມາດຕະການລວມຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບາງຈຸດສຸມໃນການຮ່ວມມືກັບໂປໂລຍໃນຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ສະເໜີບາງກໍລະນີຮ່ວມມືລະອຽດລະຫວ່າງ NASK ແລະ ຝ່າຍຫວຽດນາມ ຄືການຮ່ວມມືກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງການຄ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ທ່ານ Anouar El Anouni ໂຄສົກຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາຝ່າຍແລກປ່ຽນຕົວປະກັນ, ສິ້ນສຸດວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ແກ່ຍາວກວ່າ 15 ເດືອນ.
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