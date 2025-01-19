ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຢູ່ໂປໂລຍ (NASK)
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ມັງກອນ, ໃນການຢ້ຽມຢາມໂປໂລຍຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຂອງໂປໂລຍ (NASK) ຢູ່ Warsaw.
ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມເພີ່ມທະວີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາຢາກ ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນປະສົບການຈາກບັນດາປະເທດທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດນີ້ ຄືໂປໂລຍ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືເພື່ອຍົກອອກບັນດາມາດຕະການລວມຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບາງຈຸດສຸມໃນການຮ່ວມມືກັບໂປໂລຍໃນຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ສະເໜີບາງກໍລະນີຮ່ວມມືລະອຽດລະຫວ່າງ NASK ແລະ ຝ່າຍຫວຽດນາມ ຄືການຮ່ວມມືກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງການຄ້າ.