Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອິ​ນ​ເດຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ການພົວພັນສອງປະເທດຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກສະໄໝໃໝ່, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ Subrahmanyam Jaishankar. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Subrahmanyam Jaishankar ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ອິນເດຍ ຖື ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະນຳກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍູ້ແຮງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ການພົວພັນສອງປະເທດຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກສະໄໝໃໝ່, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ປາດຖະໜາຢາກແລກປ່ຽນກັບຝ່າຍ ອິນເດຍ ກ່ຽວກັບບັນດາຈຸດສຸມການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນມີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ພົບປະແລກປ່ຽນທ້ອງຖິ່ນ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ…

ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນ ຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຄະ​ນະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນ​ສູງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ການ​ນຳ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຄະ​ນະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນ​ສູງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຟານວັນໝ້າຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະເປັນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າ, ຕັ້ງໜ້າໃນການປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ພັດທະນານ້ຳໃຈມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຜ່ານບັນດາກິດຈະກຳຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນສຳລັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top