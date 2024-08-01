ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ Subrahmanyam Jaishankar. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Subrahmanyam Jaishankar ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ອິນເດຍ ຖື ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະນຳກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍູ້ແຮງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ການພົວພັນສອງປະເທດຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກສະໄໝໃໝ່, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ປາດຖະໜາຢາກແລກປ່ຽນກັບຝ່າຍ ອິນເດຍ ກ່ຽວກັບບັນດາຈຸດສຸມການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນມີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ພົບປະແລກປ່ຽນທ້ອງຖິ່ນ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ…
ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນ ຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ.