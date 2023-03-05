ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ 05/03/2023 ວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Krolahom Sar Kheng ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Krolahom Sar Kheng (ພາບ: VGP) ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຕໍ່ສູ້ບັນດາຄະດີລວມສຳລັບອາດຊະຍາກຳ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Krolahom Sar Kheng ພ້ອມກັບບັນດາການນຳກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊີ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງກຳປູເຈຍ ມີວິທີການແກ້ໄຂທີ່ເໝະສົມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)