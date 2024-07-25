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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາງ Sue Lines ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານນາງ Sue Lines ປະທານສະພາສູງ, ການນຳ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ອົດສະຕາລີທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຍັງ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກໍລະກົດ  ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Sue Lines ປະທານສະພາສູງ ອົດສະຕາລີ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ມາຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີງານສົບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານນາງ  Sue Lines ປະທານສະພາສູງ, ການນຳ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ອົດສະຕາລີທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຍັງ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ເນັ້ນໜັກວ່າເລື່ອງທ່ານນາງ Sue Lines ມາຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີງານສົບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີທີ່ພວມມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
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