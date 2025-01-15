ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin ສົນທະນາກັບວິສາຫະກິດ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລົດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin (ແຕ່ວັນທີ 14 – 15 ມັງກອນ), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມັງກອນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mikhail Mishustin ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສົນທະນາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ພະລັງງານ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແບບຍືນຍົງ”.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ຕອບບັນດາຄຳຖາມຂອງວິສາຫະກິດສອງປະເທດໂດຍກົງ, ສະແດງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງໃນການແກ້ໄຂບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ຊຸກຍູ້ການຫັນຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງ, ຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບເພື່ອໃຫ້ມີສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດໄດ້ແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດຂອງກັນ.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ.