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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ແລະ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin ສົນທະນາກັບ​ວ​ິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mikhail Mishustin ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສົນທະນາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ພະລັງງານ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແບບຍືນຍົງ”.
ການນຳສອງຝ່າຍຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ (ພາບ: VGP/Nhật Bắc)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລົດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin (ແຕ່ວັນທີ 14 – 15 ມັງກອນ), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມັງກອນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mikhail Mishustin ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສົນທະນາວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ພະລັງງານ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ  - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແບບຍືນຍົງ”.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ຕອບບັນດາຄຳຖາມຂອງວິສາຫະກິດສອງປະເທດໂດຍກົງ, ສະແດງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງໃນການແກ້ໄຂບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ຊຸກຍູ້ການຫັນຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງ, ຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບເພື່ອໃຫ້ມີສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດໄດ້ແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດຂອງກັນ.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin  ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VI ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເປັນເຈົ້າຂອງວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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