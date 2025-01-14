ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 14 – 15 ມັງກອນ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin. ທ່ານກໍແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີນີ້.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄປຢ້ຽມຊົມການວາງສະແດງຮູບພາບກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ, ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໂດຍຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ສົມທົບກັບສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mikhail Vladimirovich Mishustin ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດດຳເນີນການພົບປະສອງຝ່າຍ.