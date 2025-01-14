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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin. ທ່ານກໍແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີນີ້.
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin (ພາບ: Việt Trung

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 14 – 15 ມັງກອນ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin. ທ່ານກໍແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີນີ້.

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄປຢ້ຽມຊົມການວາງສະແດງຮູບພາບກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ, ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໂດຍຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ສົມທົບກັບສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mikhail Vladimirovich Mishustin ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດດຳເນີນການພົບປະສອງຝ່າຍ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພອນ​ປີ​ໃໝ່​​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ຢູ່ ຝຸກວັກ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພອນ​ປີ​ໃໝ່​​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ຢູ່ ຝຸກວັກ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່ 2025 ແລະ ໃກ້ຈະຮອດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ລົງອວຍພອນປີໃໝ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນແຂວງ ກຽນຢາງ ຢູ່ຫ້ອງການຄະນະພັກນະຄອນ ຝຸກວັກ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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