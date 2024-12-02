Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ຊັບ​ຊ້ອນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງ ກົງຈັກ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນເປັນພິເສດ, ສັບສົນ, ມີລັກສະນະສະດຸ້ງໄວ, ໃນຂະນະທີ່ເວລາຍັງບໍ່ຫຼາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຕັດສິນໃຈສູງ, ເລັ່ງລັດ, ເຂັ້ມງວດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ວິທະຍາສາດ, ພາວະວິໄສ, ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈ “ມີແນວຄິດລຸລ່ວງ, ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃຫຍ່ຫຼວງ, ກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ; ປະຕິບັດວຽກງານຫຍັງ ກໍຕ້ອງໃຫ້ເຖິງກົກເຖິງປາຍ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ຕອນແລງວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິສະບັບເລກທີ 18 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XII ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2017 ກ່ຽວກັບ “ບາງບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ” ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງ ກົງຈັກ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນເປັນພິເສດ, ສັບສົນ, ມີລັກສະນະສະດຸ້ງໄວ, ໃນຂະນະທີ່ເວລາຍັງບໍ່ຫຼາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຕັດສິນໃຈສູງ, ເລັ່ງລັດ, ເຂັ້ມງວດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ວິທະຍາສາດ, ພາວະວິໄສ, ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈ “ມີແນວຄິດລຸລ່ວງ, ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃຫຍ່ຫຼວງ, ກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ; ປະຕິບັດວຽກງານຫຍັງ ກໍຕ້ອງໃຫ້ເຖິງກົກເຖິງປາຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເຈລະຈາ ທາງໂທລະສັບ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລີມເຈລະຈາ ທາງໂທລະສັບ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ວັນທີ 1 ທັນວານີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມໂຕເລີມໄດ້ເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top