ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ
ຕອນແລງວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິສະບັບເລກທີ 18 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XII ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2017 ກ່ຽວກັບ “ບາງບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ” ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຊັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງ ກົງຈັກ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນເປັນພິເສດ, ສັບສົນ, ມີລັກສະນະສະດຸ້ງໄວ, ໃນຂະນະທີ່ເວລາຍັງບໍ່ຫຼາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຕັດສິນໃຈສູງ, ເລັ່ງລັດ, ເຂັ້ມງວດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ວິທະຍາສາດ, ພາວະວິໄສ, ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈ “ມີແນວຄິດລຸລ່ວງ, ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃຫຍ່ຫຼວງ, ກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ; ປະຕິບັດວຽກງານຫຍັງ ກໍຕ້ອງໃຫ້ເຖິງກົກເຖິງປາຍ”.