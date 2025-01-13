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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 9, ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ສັບ​ຊ້ອນ​ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງກົງ​ຈັກ​​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານຂອງລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການ “ສະຫຼຸບວຽກງານປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18 ຂອງສູນກາງພັກ ຊຸດທີ 12 ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜພາບ, ປະສິດທິຜົນ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 (ພາບ:Dương Giang/TTXVN)

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານຕົກລົງເປັນເອກະພາບວິທີທີ່ສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄາດວ່າ ມີ 22 ກະຊວງ, ອົງການສຳນັກງານ, ລວມມີ 17 ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ 5 ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຫຼຸດຈຳນວນກົມໃຫຍ່, ກົມ, ພະແນກ, ຫົວໜ່ວຍພາລະກິດ.

ກ່ຽວກັບຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ, ອົງການພາຍໃນບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີມອບໃຫ້ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສືບຕໍ່ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ອົງການສຳຫຼວດກວດຄືນ, ສະເໜີແບບວິທີ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳຊ້ອນກັນ, ບໍ່ພາດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່; ຂົງເຂດໜຶ່ງມອບໃຫ້ພຽງອົງການໜຶ່ງປະຕິບັດ, ອົງການໜຶ່ງເຮັດຫຼາຍວຽກງານ. ບັນດາອົງການທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຫົວໜ່ວຍປະສານງານພາຍໃນ ຕ້ອງສ້າງແຜນການເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ, ຮັບປະກັນບັນດາກະຊວງທີ່ບໍ່ໂຮມເຂົ້າກັນຫຼຸດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 15 – 20% ຫົວໜ່ວຍປະສານງານ, ບັນດາກະຊວງທີ່ມີການໂຮມເຂົ້ານັ້ນ ຕ້ອງຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 35% ຂຶ້ນໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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