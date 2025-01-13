ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ຄະນະຊີ້ນຳສັບຊ້ອນ ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານຕົກລົງເປັນເອກະພາບວິທີທີ່ສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄາດວ່າ ມີ 22 ກະຊວງ, ອົງການສຳນັກງານ, ລວມມີ 17 ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ 5 ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຫຼຸດຈຳນວນກົມໃຫຍ່, ກົມ, ພະແນກ, ຫົວໜ່ວຍພາລະກິດ.
ກ່ຽວກັບຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ, ອົງການພາຍໃນບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີມອບໃຫ້ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສືບຕໍ່ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ອົງການສຳຫຼວດກວດຄືນ, ສະເໜີແບບວິທີ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳຊ້ອນກັນ, ບໍ່ພາດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່; ຂົງເຂດໜຶ່ງມອບໃຫ້ພຽງອົງການໜຶ່ງປະຕິບັດ, ອົງການໜຶ່ງເຮັດຫຼາຍວຽກງານ. ບັນດາອົງການທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຫົວໜ່ວຍປະສານງານພາຍໃນ ຕ້ອງສ້າງແຜນການເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ, ຮັບປະກັນບັນດາກະຊວງທີ່ບໍ່ໂຮມເຂົ້າກັນຫຼຸດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 15 – 20% ຫົວໜ່ວຍປະສານງານ, ບັນດາກະຊວງທີ່ມີການໂຮມເຂົ້ານັ້ນ ຕ້ອງຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 35% ຂຶ້ນໄປ.