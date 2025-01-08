ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງ ສ້າງກົດໝາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2025. ທີ່ກອງປະຊຸມບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ປຶກສາຫາລືພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳກົດໝາຍ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ. ມະຕິ 03 ສະບັບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລວມມີ: ມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງບາງກະຊວງຂອງລັດຖະບານຊຸດທີ XV; ມະຕິວ່າດ້ວຍອົງປະກອບຈຳນວນສະມາຊິກຂອງລັດຖະບານ ອາຍຸການສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI; ມະຕິວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບສຳຄັນ, ເພື່ອແນໃສ່ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕາມທິດ “ກະທັດລັດ - ຄຸນນະພາບ - ເຂັ້ມແຂງ - ມີປະສິດທິພາບ - ປະສິດທິຜົນ” ເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງທັນການ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍ ດ້ວຍເນື້ອໃນຈິດໃຈແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ທັງຄຸ້ມຄອງໄດ້, ທັງແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຈຸດອຸດຕັນ ແລະ ລະດົມໄດ້ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການ “ສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ” ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງຄະນະ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືການສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ການມອບໂອນສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຕາງໜ້າກຳມະສິດແຫ່ງລັດ 19 ກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່…