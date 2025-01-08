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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫົວ​ເລື່ອງ ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ

ທີ່ກອງປະຊຸມບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ປຶກສາຫາລືພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳກົດໝາຍ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2025. ທີ່ກອງປະຊຸມບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ປຶກສາຫາລືພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳກົດໝາຍ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ. ມະຕິ 03 ສະບັບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລວມມີ: ມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງບາງກະຊວງຂອງລັດຖະບານຊຸດທີ XV; ມະຕິວ່າດ້ວຍອົງປະກອບຈຳນວນສະມາຊິກຂອງລັດຖະບານ ອາຍຸການສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI; ມະຕິວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບສຳຄັນ, ເພື່ອແນໃສ່ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕາມທິດ “ກະທັດລັດ - ຄຸນນະພາບ - ເຂັ້ມແຂງ - ມີປະສິດທິພາບ - ປະສິດທິຜົນ” ເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງທັນການ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍ ດ້ວຍເນື້ອໃນຈິດໃຈແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ທັງຄຸ້ມຄອງໄດ້, ທັງແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຈຸດອຸດຕັນ ແລະ ລະດົມໄດ້ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການ “ສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ” ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງຄະນະ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືການສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ການມອບໂອນສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຕາງໜ້າກຳມະສິດແຫ່ງລັດ 19 ກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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