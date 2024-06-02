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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ນັດ​ສາ​ມັນ​ເດືອນ ພຶດ​ສະ​ພາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ຍູ້ແຮງວຽກງານຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານພ້ອມກັບບັນດາວິທີການເຮັດວຽກທີດີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ບຸກທະລຸ, ມີປະສິດທິຜົນ; ໃນທຸກກໍລະນີ ຕ້ອງຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ - ສັງຄົມ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານນັດສາມັນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2024 ເພື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ເດືອນພຶດສະພາ ແລະ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ, ພ້ອມກັບຫຼາຍບັນຫາເສດຖະກິດສຳຄັນອື່ນໆ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເດືອນພຶດສະລາສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຕັ້ງໜ້າ, ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ດີກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ ເດືອນເມສາ, ໄລ່ລວມ 5 ເດືອນກແມ່ນກ່ວາໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023 ໃນຂົງເຂດເກືອບທັງໝົດ. ການເຕີບໂຕໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຢູ່ທັງ 3 ຂົງເຂດແມ່ນ ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ການບໍລິການ; ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ຮັບປະກັນຄວາມດຸນດ່ຽງໃຫຍ່. ໃນນັ້ນ, ເປັນເຈົ້າການບັນດາວິທີການຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟຟ້າໃນໄລຍະມີອາກາດຮ້ອນ; ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ ທາງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kv ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ. ບັນດາຂົງເຂດ ຄືວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ; ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ປັບປຸງດີຂຶ້ນ; ອິດທິພົນຊື່ສຽງສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຍົກສູງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ຍູ້ແຮງວຽກງານຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານພ້ອມກັບບັນດາວິທີການເຮັດວຽກທີດີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ບຸກທະລຸ, ມີປະສິດທິຜົນ; ໃນທຸກກໍລະນີ ຕ້ອງຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ - ສັງຄົມ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ຍູ້ແຮງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ການໂຄສະນາ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ Shangri La: ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຮ່​ວາງ​ຊວັນ​ຈຽ​ນ ພົບ​ປະ​ກ​ັບ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ IISS

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ Shangri La: ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຮ່​ວາງ​ຊວັນ​ຈຽ​ນ ພົບ​ປະ​ກ​ັບ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ IISS

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານ ປ.ອ Bastian Giegerich ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຍຸດທະສາດສາກົນ IISS.
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