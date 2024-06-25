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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ WEF ຕາຫຼຽ​ນ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຈີນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍຜູ້ນຳລັດຖະບານໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນ 2 ປີຢ່າງລຽນຕິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ຕາຫຼຽນ ປີ 2024 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 - 27 ມິຖຸນາ. ກອງປະຊຸມ WEF ຕາຫຼຽນ ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນດາຂົງເຂດເຕີບໂຕໃໝ່” ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ WEF Davos ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 1.600 ຄົນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍຜູ້ນຳລັດຖະບານໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນ 2 ປີຢ່າງລຽນຕິດ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຂອງ WEF ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ສາກົນ ຕໍ່ຖານະບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.

ການເດີນທາງປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຍາດແຍ່ງໂອກາດ ແລະ ປະກອບສຽງເວົ້າເຂົ້າໃນບັນດາບັນຫາ, ທ່າອ່ຽງໃໝ່, ເນື້ອໃນໃໝ່, ກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໂລກ, ແລກປ່ຽນທາງດ້ານຈິນຕະນາການພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງຢູ່ລະດັບຊາດ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ກຳນົດການພົວພັນທາງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ, ກຳນົດທິດສັງລວມໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ.
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