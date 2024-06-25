ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ຕາຫຼຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ຕາຫຼຽນ ປີ 2024 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 - 27 ມິຖຸນາ. ກອງປະຊຸມ WEF ຕາຫຼຽນ ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນດາຂົງເຂດເຕີບໂຕໃໝ່” ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ WEF Davos ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 1.600 ຄົນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍຜູ້ນຳລັດຖະບານໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນ 2 ປີຢ່າງລຽນຕິດ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຂອງ WEF ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ສາກົນ ຕໍ່ຖານະບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.
ການເດີນທາງປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຍາດແຍ່ງໂອກາດ ແລະ ປະກອບສຽງເວົ້າເຂົ້າໃນບັນດາບັນຫາ, ທ່າອ່ຽງໃໝ່, ເນື້ອໃນໃໝ່, ກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໂລກ, ແລກປ່ຽນທາງດ້ານຈິນຕະນາການພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງຢູ່ລະດັບຊາດ ແລະ ທົ່ວໂລກ.