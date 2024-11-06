ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມ GMS, ACMECS ແລະ CLMV ຢູ່ ຈີນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ເປີດກວ້າງ (GMS) ຄັ້ງທີ 8 ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫລີສຽງ, ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ Ayeyawady - Chao Phraya – Mekong (ACMECS) ຄັ້ງທີ 10, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມື ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ມຽນມາ - ຫວຽດນາມ (CLMV) ຄັ້ງທີ 11 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 8 ພະຈິກ.
ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບການຄາດຫວັງວ່າຈະຍົກສູງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ; ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາກົນໄກອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ, ໃນນັ້ນຖື GMS ແລະ ACMECS ແມ່ນກົນໄກທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ຕິດພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ຖື CLMV ແມ່ນກົນໄກເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ.