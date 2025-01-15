ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ, ສ.ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂປໂລຍ, ສ.ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຄັ້ງທີ 55 ຢູ່ Davos (ສະວິດ) ແລະ ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍຢູ່ ສະວິດ. ການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 16 – 23 ມັງກອນ 2025 ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ໂປໂລຍ Donald Tusk, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເຊັກໂກ Petr Fiala ແລະ ທ່ານ Klaus Schwab ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທັງເປັນປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF).
ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ຈະແລກປ່ຽນ ແລະ ເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຍົກສູງລັກສະນະຍຸດທະສາດໃນບັນດາເນື້ອໃນການຮ່ວມມື, ເຮັດໃໝ່ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ສ້າງກຳລັງໜູນ, ສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ສຳຄັນ.