ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງກັບເມືອຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການ ໄປປະຕິບັດຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ບຣາຊິນຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 27 ກັນຍາ, ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ສົມທົບກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ບຣາຊິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ໃນ 8 ວັນຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ບຣາຊິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍ ກ່ວາ 70 ການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ 5 ນະຄອນ (ຢູ່ ອາເມລິກາແມ່ນ San Francisco, Washington D.C, New York; ຢູ່ ບຣາຊິນ ແມ່ນ Sao Paulo ແລະ Brasilia ).
ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຢ່າງຈົບງາມ, ບັນລຸຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ ທຸກເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແນວທາງທາງການທູດ ຂອງຫວຽດນາມ ຢ່າງແທດຈິງ.