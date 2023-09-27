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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນທາງກັບ​ເມືອ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ບ​ຣາ​ຊິນ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນ 8 ວັນຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ບຣາຊິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍ ກ່ວາ 70 ການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ 5 ນະຄອນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງກັບເມືອຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: VGP)

ຕອນທ່ຽງວັນທີ 27 ກັນຍາ, ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ສົມທົບກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ບຣາຊິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ໃນ 8 ວັນຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ບຣາຊິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍ ກ່ວາ 70 ການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ 5 ນະຄອນ (ຢູ່ ອາເມລິກາແມ່ນ San Francisco, Washington D.C, New York; ຢູ່ ບຣາຊິນ ແມ່ນ Sao Paulo ແລະ Brasilia ).

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຢ່າງຈົບງາມ, ບັນລຸຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ ທຸກເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແນວທາງທາງການທູດ ຂອງຫວຽດນາມ ຢ່າງແທດຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ມອບ​ຫຼຽນ​ໄຊ, ໃບ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ສ​ປ​ປ.ລາວ ໃຫ້​ໝູ່​ຄະ​ນະ, ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ພິ​ທີ​ມອບ​ຫຼຽນ​ໄຊ, ໃບ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ສ​ປ​ປ.ລາວ ໃຫ້​ໝູ່​ຄະ​ນະ, ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ການມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານ, ຫຼຽນໄຊນັກຮົບອົງອາດກ້າຫານຂອງພັກ - ລັດຖະບານ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ເປັນການຮັບຮູ້ການອຸທິດສ່ວນ, ຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບັນດາໝູ່ຄະນະ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ ໃນກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດ ກໍຄື ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ.
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