ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຸບຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍ້ອງຍໍເຊີຍເຊີຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກະຂວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ການຕ່າງປະກອບຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງທົ່ວປະເທດໃນປີຜ່ານມາ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ແມ່ນປີມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດເມື່ອຫວຽດນາມວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕໃຫ້ບັນລຸ 8%. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຂະແໜງການຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທີໜຶ່ງຕ້ອງຮັບໃຊ້ໃຫ້ເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບໜ້ອຍສຸດ 8% ແລະ ສູ້ຊົນບັນລຸລະດັບສູງກ່ວາໃນເງື່ອນໄຂສະດວກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທີສອງຕ້ອງ, ຮັກສາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບຮ່ວມມືພັດທະນາກັບທຸກໆປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ.