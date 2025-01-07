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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະຫຼຸບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024 ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍ້ອງຍໍເຊີຍເຊີຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກະຂວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ການຕ່າງປະກອບຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງທົ່ວປະເທດໃນປີຜ່ານມາ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ແມ່ນປີມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດເມື່ອຫວຽດນາມວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕໃຫ້ບັນລຸ 8%. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຂະແໜງການຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ທີໜຶ່ງຕ້ອງຮັບໃຊ້ໃຫ້ເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບໜ້ອຍສຸດ 8% ແລະ ສູ້ຊົນບັນລຸລະດັບສູງກ່ວາໃນເງື່ອນໄຂສະດວກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທີສອງຕ້ອງ, ຮັກສາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບຮ່ວມມືພັດທະນາກັບທຸກໆປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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