Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສ​ະຫຼຸບ 6 ເດືອນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ 06 ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນທຳອິດທີ່ປະຕິບັດແບບວິທີມອບສິດແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານ ດ້ວຍກວ່າ 600 ລະບຽບການບໍລິຫານຮອດທ້າຍປີ 2025.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 6 ເດືອນຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງ 06  (ແຜນຮ່າງພັດທະນາໂປຼແກຼມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ, ຢັ້ງຢືນຊື່ນາມສະກຸນທາງເອເລັກໂຕນິກ ຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2022 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030) ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.

        ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນທຳອິດທີ່ປະຕິບັດແບບວິທີມອບສິດແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານ ດ້ວຍກວ່າ 600 ລະບຽບການບໍລິຫານຮອດທ້າຍປີ 2025. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງ 06 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ດ້ວຍບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງສຳຄັນພິເສດ ແມ່ນນະຄອນຫຼວງ, ສູນກາງການເມືອງ - ບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ, ເປັນນະຄອນນຳໜ້າດ້ານເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ວິທະຍາສາດ - ການສຶກສາຂອງທົ່ວປະເທດ, ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ ແລະ ພົນລະເຮືອນດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ຢູ່ WEF ໃນ​ການ​ເດີ​ນ​ທາງ​ໄປ​ປ​ະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ

ຫວຽດ​ນາມ ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ຢູ່ WEF ໃນ​ການ​ເດີ​ນ​ທາງ​ໄປ​ປ​ະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 2 ຜູ້ນຳໜ້າລັດຖະບານ ໂດຍ WEF ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບ ຈີນໄດ້ເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top