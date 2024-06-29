ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 6 ເດືອນຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງ 06 ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 6 ເດືອນຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງ 06 (ແຜນຮ່າງພັດທະນາໂປຼແກຼມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ, ຢັ້ງຢືນຊື່ນາມສະກຸນທາງເອເລັກໂຕນິກ ຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2022 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030) ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນທຳອິດທີ່ປະຕິບັດແບບວິທີມອບສິດແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານ ດ້ວຍກວ່າ 600 ລະບຽບການບໍລິຫານຮອດທ້າຍປີ 2025. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງ 06 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ດ້ວຍບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງສຳຄັນພິເສດ ແມ່ນນະຄອນຫຼວງ, ສູນກາງການເມືອງ - ບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ, ເປັນນະຄອນນຳໜ້າດ້ານເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ວິທະຍາສາດ - ການສຶກສາຂອງທົ່ວປະເທດ, ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ ແລະ ພົນລະເຮືອນດີຈີຕອນ.