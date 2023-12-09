ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ກ່າເມົາ
ວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ກ່າເມົາ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ກ່າເມົາ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການປະກາດວາງແຜນຜັງແຂວງ ກ່າເມົາ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ, ສ້າງສະຖານທີ່ພັດທະນາໃໝ່, ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມີປະສິດທິຜົນ; ຊ່ວຍຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງສຸດຂີດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຮອດປີ 2030, ກາເມົາ ຈະກາຍເປັນແຂວງພັດທະນາດີພໍສົມຄວນຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ມີລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ; ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ; ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ; ເສດຖະກິດຄົບວົງຈອນ, ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນນີ້. ກ່າເມົາຈະມີບາດກ້າວພັດທະນາບຸກທະລຸ. ບຸກທະລຸຢູ່ບ່ອນໃດ? ນັ້ນແມ່ນມີແນວຄິດລຸ້ລ່ວງ, ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃໝ່ຢ່າງສຸດຂີດ, ມີໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ມີທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ້ງແຍ້ງ ເພື່ອພັດທະນາ; ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ. ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນດ້ວຍກຳລັງພາຍໃນຂອງຕົນ, ເພິ່ງຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ສິ່ງນີ້.