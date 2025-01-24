ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ໂປໂລຍ, ເຊັກໂກ, ສະວິດຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ, ການຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ, ເຊັກໂກ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 55 ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ແລະ ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍຢູ່ສະວິດຢ່າງຈົບງາມ.
ໃນການໄປປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ, ໂອ້ລົມສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນກັບການນຳຂັ້ນສູງເກືອບທັງໝົດຂອງລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດໂປໂລຍ, ເຊັກ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະວິດ.
ໃນລາຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 55 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ 4 ວາລະປຶກສາຫາລື ຂອງກອງປະຊຸມ, ໃນນັ້ນມີ 3 ວາລະປຶກສາຫາລືສະເພາະຂອງຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນ ການໂອ້ລົມສົນທະນາຄັ້ງຕ່າງໆ.
ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ໂປໂລຍ, ເຊັກ, ສະວິດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສິ້ນສຸດຢ່າງຈົບງາມ, ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຢັ້ງຢຶນແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງຫວຽດນາມ; ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ຍົກສູງຖານະບົດບາດ ແລະ ການປະກອບຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ; ສົ່ງສານກ່ຽວກັບຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສາກົນ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່.