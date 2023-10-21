ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ 3 ກຳນົດທິດ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ GCC
ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດ ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ແລະ ສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ (GCC) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh ຂອງ ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນ, ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ເຊິ່ງສອງກຸ່ມຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອຍົກລະດັບການພົວພັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ສະເໜີ 3 ກຳນົດທິດ ແນໃສ່ພັດທະນາການພົວພັນ ອາຊຽນ ແລະ GCC ໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງລວມມີ:
ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ອາຊຽນ ແລະ GCC ພ້ອມກັນສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກຫຼາຍກວ່າອີກ ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນກາຍເປັນເສົາຄ້ຳຫຼັກ, ເປັນກຳລັງໜູນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງພາກພື້ນ. ໃນວິວັດທະນາການນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ອາຊຽນ ແລະ GCC ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນ 3 ປະການ: ທີໜຶ່ງແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ມະນຸດ, ວັດທະນະທຳ, ແຮງງານ; ທີສອງແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ; ທີສາມແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ກ່ຽວກັບໂຄງລ່າງ, ຜ່ານການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ.
ທີສອງແມ່ນ, ຕ້ອງຫັນລະບອບລະບຽບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - GCC ໂດຍໄວ ດ້ວຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືເປັນປະຈຳ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດລະອຽດ.
ທີສາມແມ່ນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອພ້ອມກັນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ເພື່ອພັດທະນາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ດ້ວຍທ່າແຮງເປັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບພາກພື້ນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ອາຊຽນ ແລະ GCC ຕ້ອງໜູນຊ່ວຍກັນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງກັນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ 2 ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.