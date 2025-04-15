ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: “ວິວັດການສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຮັບປະກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ”
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນ, ຄວບບັນດາຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນຕາແສງ ແລະ ສ້າງລະບົບອຳນາດການປົກຄອງສອງຂັ້ນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການອີງຕາມບົດບາດໜ້າທີ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນການຂອງສູນກາງ, ລັດຖະບານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເປັນເສນາທິການສະເໜີບັນດາບັນຫາລື່ນກາຍສິດອຳນາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດແທດຄວາມຄືບໜ້າ, ມີການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາການແນະນຳເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດ, ການເຄື່ອນໄຫວຕາມຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງແບບໃໝ່ໃນວັນທີ 1/7/2025. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
ຮັບປະກັນການສັບຊ້ອນໄດ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ພິເສດແມ່ນສັບຊ້ອນຕໍ່ສູນສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ, ສັບຊ້ອນຕາແສງແນວໃດຮັບປະກັນຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນການເດີນທາງໄປມາ, ພິເສດແມ່ນພວກນ້ອງນັກຮຽນໄປໂຮງຮຽນ.