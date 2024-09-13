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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ລົງ​ກວດ​ກາ​ສະ​ພາບ​ການ​ຝົນ​ຕົກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢູ່​ແຂວງ ອຽນ​ບ໊າຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປກວດກາສະພາບຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຢູ່ແຂວງ ອຽນບ໊າຍ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາສະພາບການຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ແຂວງ ອຽນບ໊າຍ (ພາບ: VGP/Nhật bắc)  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແບ່ງເບົາ, ລະດົມກຳລັງໃຈປະຊາຊົນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ຮຽກຮ້ອງບັນດາກຳລັງມານະພະຍາຍາມສຸມແຫຼ່ງກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພ້ອມກັບປະຊາຊົນແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຮວາລານ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແອັງເຢືອງ ນະຄອນ ອຽນບ໊າຍ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງປະຊາຊົນກວ່າ 170 ຄົນ ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມາດຳເນີນກອງປະຊຸມດ່ວນກັບການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຖືກໄພທຳມະຊາດນັ້ນ ສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນ.

ວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຫວູຫາຍກວາງ ນຳໜ້າ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ ອຽນບ໊າຍ, ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບເຄື່ອງບັນເທົ່າທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຖືກນ້ຳຖ້ວມ ລວມມູນຄ່າ ກວ່າ 8.600 USD.

ຢູ່ແຂວງ ລາວກາຍ, ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ກຳລັງຊອກຫາ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໝາຮັບໃຊ້ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຖືກຫາຍສາບສູນໃນເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນຢູ່ບ້ານ ໜູ່, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເກືອບ 160 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ລັດຖະບານສອງປະເທດນີ້ໄດ້ຕົກລົງໜູນຊ່ວຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງອຸປະກອນສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາກເໜືອ.
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