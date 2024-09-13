ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາສະພາບການຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ແຂວງ ອຽນບ໊າຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແບ່ງເບົາ, ລະດົມກຳລັງໃຈປະຊາຊົນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ຮຽກຮ້ອງບັນດາກຳລັງມານະພະຍາຍາມສຸມແຫຼ່ງກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພ້ອມກັບປະຊາຊົນແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຮວາລານ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແອັງເຢືອງ ນະຄອນ ອຽນບ໊າຍ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງປະຊາຊົນກວ່າ 170 ຄົນ ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມາດຳເນີນກອງປະຊຸມດ່ວນກັບການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຖືກໄພທຳມະຊາດນັ້ນ ສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນ.
ວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຫວູຫາຍກວາງ ນຳໜ້າ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ ອຽນບ໊າຍ, ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບເຄື່ອງບັນເທົ່າທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຖືກນ້ຳຖ້ວມ ລວມມູນຄ່າ ກວ່າ 8.600 USD.
ຢູ່ແຂວງ ລາວກາຍ, ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ກຳລັງຊອກຫາ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໝາຮັບໃຊ້ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຖືກຫາຍສາບສູນໃນເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນຢູ່ບ້ານ ໜູ່, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເກືອບ 160 ຄົນ.