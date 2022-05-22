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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ເກິ່ນ​ເທີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນເກິ່ນເທີ ໄດ້ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກ່ອນການຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ແບບທາງໄກ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນເກິ່ນເທີ ໄດ້ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກ່ອນການຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ແບບທາງໄກ. 

  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ. (ພາບ: TTXVN)


ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2021.

        ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຟື້ນຟູພັດທະນາເສດຖະກິດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແມ່ນຟື້ນຟູໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງດ້ວຍ 4 ຂົງເຂດ. ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແພດປ້ອງກັນ, ການແພດຂັ້ນຮາກຖານ, ຢຸກຢາ ແລະ ວັກຊິນ. ການໜູນຊ່ວຍສະວັດດີການສັງຄົມ ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ, ຫຼຸດຄ່າໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຄ່າໃຊ້ໄຟຟ້າລົງ; ຕໍ່ເວລາ ການຍົກເວັ້ນ ແລະ ຫຼຸດເງິນຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ. ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ທັງພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມ 3 ຂອດບຸກທະລຸ, ເປີດກວ້າງຂົງເຂດພັດທະນາໃໝ່.

      ສຳລັບນະຄອນເກິ່ນເທີແລ້ວ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຍົກອອກ 8 ໝວດມາດຕະການ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ນະຄອນເກິ່ນເທີ ສືບຕໍ່ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ -19 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ສັງຄົມ; ປະຕິບັດໂຄງການຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ເຂດໃຫ້ສຳເລັດ… ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ກາເມົາ, ພັດທະນາເສັ້ນທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວຮັບໃຊ້ SEA Games 31

ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວຮັບໃຊ້ SEA Games 31

ຮ່າໂນ້ຍ - ແຫ່ງຈັດພິທີເປີດ, ພິທີອັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນກິລາຫຼາຍປະເພດ ໃນ SEA Games 31, ຄາດວ່າດຶງດູດນັກກິລາ, ຄູຝຶກ, ພະນັກງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ນັບໝື່ນຄົນ ແລະ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວມາ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອມາຊົມມາເຊຍ, ຢ້ຽມຢາມນັບຫຼາຍພັນຄົນ.
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