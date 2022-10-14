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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມິ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ນະ​ຄອນ ເກີ່ນ​ເທີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການສືບຕໍ່ລວບລວມ, ອະພິປາຍ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ເກີ່ນເທີ ແມ່ນນະຄອນ ສູນກາງ, ຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ, ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເປັນພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ນິງກ່ຽວ, ກ໊າຍຣັງ, ເມືອງ ຟອງດຽນ ແລະ ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການສືບຕໍ່ລວບລວມ, ອະພິປາຍ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ເກີ່ນເທີ ແມ່ນນະຄອນ ສູນກາງ, ຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ. ເພື່ອໃຫ້ນະຄອນ ເກີ່ນເທີພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງແກ່ນສານຂອງເຂດ ແລະ ກາຍເປັນກຸຸ່ມນະຄອນພັດທະນາໃນລະດັບດີສົມຄວນຢູ່ ອາຊີ, ແມ່ນຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະພ້ອມກັນຮ່ວມເດີນທາງກັບອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງມີໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫົວ​ໜ້າກົງ​ສູນ​ກິດ​ຕິ​ມະສັກ​ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ແບນ​ຊິກ ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຫວ​ຽດ​ນາມ ເປັນ​​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ຫົວ​ໜ້າກົງ​ສູນ​ກິດ​ຕິ​ມະສັກ​ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ແບນ​ຊິກ ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຫວ​ຽດ​ນາມ ເປັນ​​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ທ່ານບຣາຣອນ ດີແກຣນລີ, ຫົວໜ້າກົງສູນກິດຕິມະສັກຫວຽດນາມ ປະຈຳແບນຊິກ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາເຮັດວຽກຢູ່ຫວຽດນາມເປັນປະຈຳ, ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ.
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