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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບ​ຣາ​ຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງໂຄງການດຳເນີນງານຂອງ ກອງປະຊຸມ G20 ປີນີ້ ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva (ພາບ: VGP)

ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງປະຕິບັດງານຢູ່ ບຣາຊິນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນແຖວໜ້າໂລກ  - G20 ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro, ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທາບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva.

ໃນການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງໂຄງການດຳເນີນງານຂອງ ກອງປະຊຸມ G20 ປີນີ້ ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ, ບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ. ສ່ວນທ່ານປະທານາທາບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva ເຊື່ອໝັ້ນວ່າດ້ວຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການ, ມີວິໄສທັດ, ປະສົບການພັດທະນາຂອງປະເທດລະດັບປານກາງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳສາກົນ, ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ.

ກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ບຣາຊິນຮັບຮູ້ຂໍ້ກຳນົດລະບຽບການເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືເລີ່ມຕົ້ນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີກັບກຸ່ມຕະຫຼາດລວມ ອາເມລິກາໃຕ້ (MERCOSUR) ໃນປີ 2025 ໂດຍໄວ ເພື່ອແນໃສ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ແລະ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ, ເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນອັນຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ APEC.
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