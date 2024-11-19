ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva
ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງປະຕິບັດງານຢູ່ ບຣາຊິນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນແຖວໜ້າໂລກ - G20 ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro, ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທາບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva.
ໃນການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງໂຄງການດຳເນີນງານຂອງ ກອງປະຊຸມ G20 ປີນີ້ ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ, ບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ. ສ່ວນທ່ານປະທານາທາບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva ເຊື່ອໝັ້ນວ່າດ້ວຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການ, ມີວິໄສທັດ, ປະສົບການພັດທະນາຂອງປະເທດລະດັບປານກາງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳສາກົນ, ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ.
ກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ບຣາຊິນຮັບຮູ້ຂໍ້ກຳນົດລະບຽບການເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືເລີ່ມຕົ້ນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີກັບກຸ່ມຕະຫຼາດລວມ ອາເມລິກາໃຕ້ (MERCOSUR) ໃນປີ 2025 ໂດຍໄວ ເພື່ອແນໃສ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.