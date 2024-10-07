ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປຸກລະດົມການແຂ່ງຂັນຈຸດເວລາສູງສຸດ 450 ວັນແຫ່ງການປະຕິບັດສຳເລັດ ການລົບລ້າງເຮືອນຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວໃນທົ່ວປະເທດ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາແຂ່ງຂັນ - ຍ້ອງຂໍມອບຂອງຂວັນ, ປຸກລະດົມການແຂ່ງຂັນໃນຈຸດເວລາສູງສຸດ 450 ວັນເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດການລົບລ້າງເຮືອນຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວໃນທົ່ວປະເທດ ໃນໂຄງການ “ເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຂ້ອຍ” ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ໂດຍປຸກລະດົມການແຂ່ງຂັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2025 ແມ່ນປີຈັດຕັ້ງຫຼາຍວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງທົ່ວປະເທດຄື: ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (1930 - 2025), 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍເຂດພາກໃຕ້ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (1975 - 2025), 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ (1890 - 2025), ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານປຸກລະດົມຂະບວນການທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈລົບລ້າງເຮືອນຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວໃນປີ 2025 ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລັດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບໍ່ຍ້ອມເສຍສະຫຼະຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມກ້າວໜ້າສັງຄົມ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອແລກເອົາ ການເຕີບໂຕພຽງຢ່າງດຽວ, ເຮັດແນວໃດໃຫ້ປະຊາຊົນມີກການດຳລົງຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູມສຸກ.