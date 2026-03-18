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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ບໍ​ລິ​ຫານ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ຕາມ​ທິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດທີ່ກົມ​ກຽວ​ລະ​ຫວ່າງ​ ​ລັດ, ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຳຫຼວດກວດຄືນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພາສີອາກອນ , ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງນ້ຳມັນຫຼາຍປະເພດເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຍື່ນສະເໜີກ່ອນວັນທີ 20 ມີນາ.
  ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມ  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນການສະໜອງ ແລະ ຮັກສາລາຄານ້ຳມັນເປັນປົກກະຕິ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ຂາດເຂີນນ້ຳມັນໃນບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດ; ລາຄາອີງໃສ່ຕະຫຼາດ ແລະ ລັດເປັນຜູ້ດັດສົມ, ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຮັກສາລາຄານ້ຳມັນເປັນປົກກະຕິຢ່າງມີໄຫວພິບ, ເໝາະສົມ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ; ເກືອດຫ້າມສະພາບຈຳກັດປະລິມານນ້ຳມັນຂາຍອອກ, ເພີ່ມລາຄາ ແລະ ສວຍໃຊ້ນະໂຍບາຍເພື່ອຫາກຳລັງ, ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນແກ່ຕະຫຼາດຢ່າງເດັດຂາດ.

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນກອງປະຊຸມ  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຳຫຼວດກວດຄືນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພາສີອາກອນ , ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງນ້ຳມັນຫຼາຍປະເພດເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຍື່ນສະເໜີກ່ອນວັນທີ 20 ມີນາ. ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນ, ຖ້າສະພາບການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງແກ່ຍາວ, ຕ້ອງສຳຫຼວດກວດຄືນ, ສັງລວມບົດລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດເພື່ອພິຈາລະນາຈັດແບ່ງງົບປະມານເພື່ອໜູນຊ່ວຍການຮັກສາລາຄານ້ຳມັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ; ສ້າງນະໂຍບາຍ, ຮັບປະກັນການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເປັນປົກກະຕິ, ຈຳກັດຜົນສະທ້ອນຢ່າງສຸດຂີດ; ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອມ ແລະ ຮັກສາລາຄານ້ຳມັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ລັງ​ເສ​ນາ​ຮັກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຈີນ ກວດ, ປິ່ນ​ປົ່ວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ກຳ​ລັງ​ເສ​ນາ​ຮັກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຈີນ ກວດ, ປິ່ນ​ປົ່ວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສະທຳອັນສູງສົ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະຊາຊົນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຕໍ່ກອງທັບສອງປະເທດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະປະກອບສ່ວນຍົກສູງນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີມິດຕະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ກອງທັບສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ກຳລັງເສນາຮັກເວົ້າສະເພາະ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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