ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາບັນດາອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 04 ມັງກອນ, ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາທ່ານ ຟ້າມຮຸ່ງ ອະດີດປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ຫວໍ້ວັນກຽດ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ໂດຍຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາທ່ານ ຟ້າມຮຸງ ອະດີດສະພາລັດຖະມົນຕີ (1912-1988), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງນ້ຳໃຈຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທ່ານອະດີດປະທານ ຟ້າມຮຸ່ງ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານຟ້າມຮຸງ ແມ່ນແບບຢ່າງທີດີເດັ່ນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດປະຕິວັດ, ຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງພັກ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕໍ່ສູ້, ຍອມເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ຄວາມເສລີຂອງປະເທດຊາດ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.
ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວທ່ານ ຫວໍ້ວັນກຽດ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ (1922-2008), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍແບບແຜນການເຮັດວຽກປະຊາທິປະໄຕ, ເລິກເຊິ່ງ, ທິດສະດີຕິດພັນກັບຕົວຈິງ, ເວົ້າໄປຄຽງຄູ່ກັບປະຕິບັດ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍ້ວັນກຽດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສ້າງຂີດໝາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.