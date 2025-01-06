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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ ອາ​ໄລ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງນ້ຳໃຈຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທ່ານອະດີດປະທານ ຟ້າມຮຸ່ງ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈຸດທູບ ອາໄລຫາທ່ານອະດີນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ (ພາບ: VGP)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 04 ມັງກອນ, ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາທ່ານ ຟ້າມຮຸ່ງ ອະດີດປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ຫວໍ້ວັນກຽດ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ໂດຍຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາທ່ານ ຟ້າມຮຸງ ອະດີດສະພາລັດຖະມົນຕີ (1912-1988), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງນ້ຳໃຈຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທ່ານອະດີດປະທານ ຟ້າມຮຸ່ງ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານຟ້າມຮຸງ ແມ່ນແບບຢ່າງທີດີເດັ່ນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດປະຕິວັດ, ຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງພັກ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕໍ່ສູ້, ຍອມເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ຄວາມເສລີຂອງປະເທດຊາດ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.

ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວທ່ານ ຫວໍ້ວັນກຽດ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ (1922-2008), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍແບບແຜນການເຮັດວຽກປະຊາທິປະໄຕ, ເລິກເຊິ່ງ, ທິດສະດີຕິດພັນກັບຕົວຈິງ, ເວົ້າໄປຄຽງຄູ່ກັບປະຕິບັດ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍ້ວັນກຽດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສ້າງຂີດໝາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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