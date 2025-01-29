ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖະຫວາຍທູບທຽນບັນດາການນຳພັກ, ລັດຖະບານ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ປີມະເສັງ 2025 ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (3 ກຸມພາ 1930 – 3 ກຸມພາ 2025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ (14 ເມສາ 1944 – 19 ກໍລະກົດ 2024) ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົນຂອງທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຊີດຊູຄຸນງາມຄວາມດີ, ການອຸທິດສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ການນຳດີເລີດ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບການຮ່ຳຮຽນ, ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຊິກພັກ, ນັກກອມມູນິດ ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີ, ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຕໍ່ໜ້າວິນຍານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໝັ້ນໝາຍຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນພ້ອມກັບທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ພ້ອມກັບປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດພັດທະນາຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ, ວັດທະນາຖາວອນ, ປະຊາຊົນນັບມື້ນັບມີຄວາມອີ່ມໜຳສຳລາມສົມບູນພູມສຸກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວສຸຂະພາບຂອງທ່ານນາງ ໂງທິເມິນ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ທ່ານອວຍພອນໃຫ້ທ່ານນາງ ໂງທິເມິນ ພ້ອມກັບຄອບຄົວປີໃໝ່ຈົ່ງມີສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມຜາສຸກ, ວັດທະນາຖາວອນ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັງດົ່ງ (1 ມີນາ 1906 – 29 ເມສາ 2000) ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດຄອບຄົວທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.