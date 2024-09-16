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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕ້ອງ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ, ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຜະ​ລິດ, ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ 4 ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມລວມມີ: ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ yagi ໂດຍໄວ; ນຳການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ສະພາບການທີ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມນັດສາມັນ ລັດຖະບານກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ yagi ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຜົນຕາມມາ, ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດກັບຄືນສູ່ການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໄວ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖ່າຍທອດແບບທາງໄກ ກັບ 26 ແຂວງ, ນະຄອນທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi. ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ສະຫງວນໜຶ່ງນາທີ ກົ້ມຫົວໄວ້ອາໄລຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໂດຍພາຍຸກໍ່ຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ 4 ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມລວມມີ: ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ yagi ໂດຍໄວ; ນຳການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ສະພາບການທີ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ; ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ. ກອງປະຊຸມກໍ່ຕີລາຄາຄືນວຽກງານຊີ້ນຳນຳພາການຮັບມືກັບພາຍຸ Yagi, ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາ, ນຳການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ສະພາບການທີ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນເປົ້າໝາຍ: ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກອຶດຫິວ, ບໍ່ມີເຄື່ອງນຸ່ງ, ບໍ່ມີນ້ຳດື່ມ, ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່; ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຂອງພາຍຸ Yagi ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ນຳການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ສະພາບທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໄວ; ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ສູ້ຊົນນຳການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 7%, ຮັກສາດ້ານການເມືອງເປັນປົກກະຕິ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສາກົນ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.

ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າດ້ວຍຈິດໃຈທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອປະຊາຊົນ, ເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາບັນດາຜູ້ແທນປະກອບຄຳເຫັນ, ຍົກອອກບັນດາໜ້າທີ່, ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ບັນດາເຫດການເກີດຂຶ້ນຫວ່າງແລ້ວນີ້ ຄືຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປິນ, ຈີນ ພ້ອມກັບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ບາງກລາເທດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງໂດຍປະກົດການດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງກໍ່ຂຶ້ນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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