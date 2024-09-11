ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ນຳວຽກງານຮັບມືກັບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ ບັກຢາງ ຢ່າງຮີບດ່ວນ
ໂດຍມີໜ້າຢູ່ບັນດາຕາແສັງ ຕາມດ່າ, ວ້ານອານ, ເມືອງ ອຽນຟອງ, ແຂວງ ບັກນິງ ແລະ ບັນດາຕາແສງ ຕຽນເຊີນ, ເວິນຮ່າ, ເທດສະບານ ຫວຽດອຽນ ແຂວງ ບັກຢາງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລະດົມກຳລັງໃຈແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາຕາແສງດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງສະເໜີອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງແຂວງ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ, ບໍ່ປະໃຫ້ປະຊາຊົນຂາດແຄນອາຫານ,ເຄື່ອງນຸ່ງ, ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ບ່ອນກິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮີບເຮັ່ງຂົນສົ່ງອາຫານ, ທັນຍາຫານ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ, ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳສະອາດ… ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຕົກຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນເວລາໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ໄວໄດ້.
ຖັດຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ຊີ້ນຳກອງປະຊຸມທາງໄກສຳລັບບັນດາແຂວງຖືກຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມເຊັ່ນ: ບັກນິງ, ບັກຢາງ, ລ່າວກາຍ, ຮວ່າບິ່ງ, ເຊີນລາ, ລາຍເຈົາ, ດ້ຽນບຽນ, ຮ່າຢາງ, ກາວບັ່ງ, ບັກກ້ານ, ອຽນບ໊າຍ, ຕວຽນກວາງ, ຝູທໍ້, ຖາຍງວຽນ, ລ້າງເຊີນ.