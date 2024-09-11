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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຊີ້​ນຳ​ວຽກ​ງານ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢູ່ ບັກ​ຢາງ ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກັນຍາ, ຕໍ່ໜ້າສະພາບການຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ທີ່ຖືກຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງນັບທັງຊີວິດອິນຊີ, ຊັບສິນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາສະພາບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເທດສະບານ ຫວຽດອຽນ, ແຂວງ ບັກຢາງ ແລະ ແຂວງ ບັກນິງ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາສະພາບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເທດສະບານ ຫວຽດອຽນ, ແຂວງ ບັກຢາງ   

ໂດຍມີໜ້າຢູ່ບັນດາຕາແສັງ ຕາມດ່າ, ວ້ານອານ, ເມືອງ ອຽນຟອງ, ແຂວງ ບັກນິງ ແລະ ບັນດາຕາແສງ ຕຽນເຊີນ, ເວິນຮ່າ, ເທດສະບານ ຫວຽດອຽນ ແຂວງ ບັກຢາງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລະດົມກຳລັງໃຈແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາຕາແສງດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງສະເໜີອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງແຂວງ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ, ບໍ່ປະໃຫ້ປະຊາຊົນຂາດແຄນອາຫານ,ເຄື່ອງນຸ່ງ, ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ບ່ອນກິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮີບເຮັ່ງຂົນສົ່ງອາຫານ, ທັນຍາຫານ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ, ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳສະອາດ… ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຕົກຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນເວລາໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ໄວໄດ້.

ຖັດຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ຊີ້ນຳກອງປະຊຸມທາງໄກສຳລັບບັນດາແຂວງຖືກຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມເຊັ່ນ: ບັກນິງ, ບັກຢາງ, ລ່າວກາຍ, ຮວ່າບິ່ງ, ເຊີນລາ, ລາຍເຈົາ, ດ້ຽນບຽນ, ຮ່າຢາງ, ກາວບັ່ງ, ບັກກ້ານ, ອຽນບ໊າຍ, ຕວຽນກວາງ, ຝູທໍ້, ຖາຍງວຽນ, ລ້າງເຊີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ທາງ​ລັດຖະກິດ​ຫວຽດນາມ, ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 11ກັນຍາ, ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ພັກ ​ແລະ ລັດ ລາວ ​ໄດ້​ມາ​ວາງ​ພວງມາລາ ​ແລະ ຢ້ຽມຢາມ​ສຸສານ ປະທານ​ໂຮ່ຈິ​ມິນ ​ແລະ ວາງ​ພວງມາລາ​ທີ່​ອະນຸສອນ​ສະຖານ​ວິລະ​ຊົນ ​ຜູ້ທ່ີເສຍສະຫຼະຊີວິດ ​ຢູ່​ຖະໜົນ ບັກ​ເຊີນ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ.
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