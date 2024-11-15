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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 94 ປີ ((18/11/1930 - 18/11/2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ເຂດ 8, ເທດສະບານເມືອງ ນາເຊິ່ມ, ເມືອງ ວັນຫຼາງ, ແຂວງ ລ້າງເຊິນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ເຂດ 8, ເທດສະບານເມືອງ ນາເຊິ່ມ, ເມືອງ ວັນຫຼາງ, ແຂວງ ລ້າງເຊິນ

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຈັດຕັ້ງວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢູ່ບັນດາເຂດຊຸມຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໃໝ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ:

        “ຂ້າພະເຈົ້າເນັ້ນໜັກ 3 ຈຸດ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ ຫຼົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ທີສອງແມ່ນ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄົມມະນາຄົມເພື່ອໃຫ້ມີລະບົບຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງແຂວງ, ລະຫວ່າງເຂດ, ລະຫວ່າງຊາດນຳກັນ. ທີສາມແມ່ນ, ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ. ແຂວງຊາຍແດນ ລ້າງເຊີນ ກໍຄືບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ຕ້ອງຮັບປະກັນນ້ຳໃຈນີ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ເມືອງ ເກາະ ແບກ​ລອງ​ຫວີ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ເມືອງ ເກາະ ແບກ​ລອງ​ຫວີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ໃນລາຍການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເກາະແບກລອງຫວີ.
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