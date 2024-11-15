ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຄວາມສາມັກຄີຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ວຍການກະທຳລະອຽດ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຈັດຕັ້ງວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢູ່ບັນດາເຂດຊຸມຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໃໝ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເນັ້ນໜັກ 3 ຈຸດ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ ຫຼົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ທີສອງແມ່ນ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄົມມະນາຄົມເພື່ອໃຫ້ມີລະບົບຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງແຂວງ, ລະຫວ່າງເຂດ, ລະຫວ່າງຊາດນຳກັນ. ທີສາມແມ່ນ, ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ. ແຂວງຊາຍແດນ ລ້າງເຊີນ ກໍຄືບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ຕ້ອງຮັບປະກັນນ້ຳໃຈນີ້”.