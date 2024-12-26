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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ກໍ່​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ຕຳຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເປັນ​ກຳ​ລັງຫຼວງ, ຍອດ​ຢ້ຽມ, ທັນ​ສະ​ໄໝ

ວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕຳຫຼວດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 80.
   ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ  
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງກໍ່ສ້າງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ປະກອບສວ່ນຕັດສິນໄຊຊະນະໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ…ກຳລັງຕຳຫຼວດຕ້ອງກຳແໜ້ນ, ຕິດແທດບັນດາທ້ອງຖິ່ນຍຸດທະສາດ, ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄູ່ຮ່ວມມື, ປະຕິດບັດບົດບາດເປັນເສນາທິການສະເໜີຕໍ່ພັກລັດ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີໃນບັນດາຂົງເຂດຕ່າງໆ; ປະກອບສ່ວນຮັກສາການເມືອງເປັນສະຖຽນລະພາບ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນທາງການທູດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ຈີນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ວັນທີ 25 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Iwaya Takeshi. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງຝ່າຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືເມື່ອການພັດທະນາທົ່ວໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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