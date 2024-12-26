ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ກໍ່ສ້າງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝ 26/12/2024 ວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕຳຫຼວດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 80. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງກໍ່ສ້າງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ປະກອບສວ່ນຕັດສິນໄຊຊະນະໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ…ກຳລັງຕຳຫຼວດຕ້ອງກຳແໜ້ນ, ຕິດແທດບັນດາທ້ອງຖິ່ນຍຸດທະສາດ, ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄູ່ຮ່ວມມື, ປະຕິດບັດບົດບາດເປັນເສນາທິການສະເໜີຕໍ່ພັກລັດ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີໃນບັນດາຂົງເຂດຕ່າງໆ; ປະກອບສ່ວນຮັກສາການເມືອງເປັນສະຖຽນລະພາບ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນທາງການທູດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)