ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານບັນລຸຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໂດຍພື້ນຖານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18-NQ/TW ອອກໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ ປີ 2017 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6ສູນກາງພັກຊຸດທີ XII ວ່າດ້ວຍ “ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ” ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7.
ຕາມຄະນະຊີ້ນຳແລ້ວ, ວຽກງານສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໂດຍບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮີບດ່ວນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄາດວ່າກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ ຈະໄດ້ຮັບການຫຼຸດແຕ່ 30 ລົງເຫຼືອ 21 ອົງການ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານກໍ່ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ; ຕິດພັນການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງກັບການຫຼຸດຜ່ອນພະນັກງານ, ສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ ເຊິ່ງບັນລຸໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໂດຍພື້ນຖານ.
ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດກາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີບຕາມການຜັນແປຂອງສະພາບການ ບົນຫຼັກການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕ້ອງຮັບປະກັນກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ຕິດພັນກັບການກະທັດລັດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ.