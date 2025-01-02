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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ

ຕາມຄະນະຊີ້ນຳແລ້ວ, ວຽກງານສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໂດຍບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮີບດ່ວນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP/Nhật Bắc)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18-NQ/TW ອອກໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ ປີ 2017 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6ສູນກາງພັກຊຸດທີ XII ວ່າດ້ວຍ “ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ” ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7.

ຕາມຄະນະຊີ້ນຳແລ້ວ, ວຽກງານສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໂດຍບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮີບດ່ວນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄາດວ່າກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ ຈະໄດ້ຮັບການຫຼຸດແຕ່ 30 ລົງເຫຼືອ 21 ອົງການ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານກໍ່ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ; ຕິດພັນການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງກັບການຫຼຸດຜ່ອນພະນັກງານ, ສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ ເຊິ່ງບັນລຸໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໂດຍພື້ນຖານ.

ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດກາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີບຕາມການຜັນແປຂອງສະພາບການ ບົນຫຼັກການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕ້ອງຮັບປະກັນກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ຕິດພັນກັບການກະທັດລັດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ພາລະກອນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024.
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