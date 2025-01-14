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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ​ ແລະ​ ພັນ​ລະ​ຍາ​ ເປັນ​ປະ​ທານ​ງານ​ລ້ຽງ​ຄະ​ນະ​ທູ​ຕາ​ນຸ​ທູດ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາ​ດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳຊ​າດ ຫວຽດ​ນາມ ປີ​ມະ​ເສັງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຄະນະທູຕານຸທູດ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ 2025 ແລະ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະເສັງ 2025 ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ເປັນປະທານງານລ້ຽງຄະນະທູຕານຸທູດ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2025, ຫວຽດນາມ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕປະມານ 8% ແລະ ສອງຕົວເລກ ຖ້າເງື່ອນໄຂສະດວກ, ສ້າງທ່ວງທ່າ, ກຳລັງໜູນ, ສ້າງບາດກ້າວເພື່ອບັນລຸໄດ້ການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ໃນເສັ້ນທາງນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ເພື່ອນຳການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເລິກເຊິ່ງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາລວມຂອງທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າອີກ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນຢ່າງຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງມວນມະນຸດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານລ້ຽງ (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນັບມື້ນັບຮັກປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ; ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນຊາຍຄາແຫ່ງທີສອງຂອງຕົນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງເຮືອນຫຼັງນັ້ນໃຫ້ນັບມື້ນັບອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ.

 ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Arto Olavi Satonen, ລັດຖະມົນຕີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກເຮັດງານທຳ ກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳຂອງ ແຟງລັງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ຂຸດຄົ້ນບັນດາສັນຍາການຄ້າ, ຍົກລະດັບວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ສົມກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin. ທ່ານກໍແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີນີ້.
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