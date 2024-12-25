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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຝ​ລັ່ງ ປະ​ກາດ​​ຄະ​ນະລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດໃໝ່​

ຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ລວມມີ ລັດຖະມົນຕີ 34 ຕຳແໜ່ງ, ຂຶ້ນກັບທັງຝ່າຍຂວາຈັດ, ຝ່າຍກາງຈັດ ແລະ ຝ່າຍຊ້າຍຈັດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍເພື່ອຫຼີກລ້ຽງກໍລະນີຕ້ອງປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ ທີ່ອາດຈະໄປເຖິງການຍົກເລີກຄືກັນກັບລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຝລັ່ງ ຄົນໃໝ່ François Bayrou (ພາບ: Le Figaro)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຝລັ່ງ Francois Bayrou ໄດ້ປະກາດພາກສ່ວນຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່, ພາຍຫຼັງ 2 ອາທິດ ນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emamanuel Macron ບົ່ງຕົວດຳລົງຕຳແໜ່ງໃໝ່. ຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ລວມມີ ລັດຖະມົນຕີ 34 ຕຳແໜ່ງ, ຂຶ້ນກັບທັງຝ່າຍຂວາຈັດ, ຝ່າຍກາງຈັດ ແລະ ຝ່າຍຊ້າຍຈັດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍເພື່ອຫຼີກລ້ຽງກໍລະນີຕ້ອງປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ ທີ່ອາດຈະໄປເຖິງການຍົກເລີກຄືກັນກັບລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ.

ໃນບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Bayrou ພຽງແຕ່ຮັກສາຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີເກົ່າ 3 ຕຳແໜ່ງ, ນັ້ນແມ່ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ ແລະ ກະຊວງ ເອີຣົບ - ການຕ່າງປະເທດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ກໍ່ລວມມີອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ແລະ ອະດີດລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງ. ບຸລິມະສິດໃນຕໍ່ໜ້າຂອງຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ເຊິ່ງວົງການສື່ມວນຊົນ ຝລັ່ງ ໄດ້ສະຫຼຸບໄວ້ລວມມີ ບັນດາກໍລະນີຮີບດ່ວນສຳຄັນ, ງົບປະມານບຸລິມະສິດປະຢັດກວ່າ ແມ່ນການເກັບຈາກພາສີອາກອນ ແລະ ຈຳກັດຄວາມກົດດັນຈາກການອົບພະຍົບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສະຖານະການລະເມີດກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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