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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ສ້າງ ແລ​ະ ປັບ​ປຸງ 3 ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການຍົກສູງປະສິດທິຜົນການສະໜອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການບໍລິການຂອງລັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ພັດທະນະລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ.
(ພາບ: VOV)

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນການຜັນຂະຫຍາຍ ການບໍລິການຂອງລັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ ແລະ ໜ້າທີ່, ມາດຕະການຈຸດສຸມ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການຂອງລັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ. ກ່ຽວກັບທັດສະນະ, ການກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

  ຕ້ອງສຸ່ມໃສ່ເປົ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈາຍ, ເວລາປະຕິບັດໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ປຊຊ, ວິສາຫະກິດ ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດການບໍລິການຂອງລັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ. ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 2 ເສົາຄ້ຳ; ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ 3 ຈຸດສຸມແມ່ນ: ຫັນເປັນນິຕິກຳ, ດີຈີຕອນ, ອັດຕະໂນມັດ, ມຸ່ງໄປເຖິງ3 ບໍ່ຄື: ບໍ່ໃຊ້ເອກະສານເຈ້ຍ, ບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ, ບໍ່ສຳຜັດຖ້າກົດໝາຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ”

ລາຍການໄດ້ເພື່ອຫວນຄືນປະຫວັດສາດ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄຸນຄ່າແກ່ນສານ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄຳພິໄນກຳປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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