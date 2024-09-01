ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ 3 ຈຸດສຸມໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນການຜັນຂະຫຍາຍ ການບໍລິການຂອງລັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ ແລະ ໜ້າທີ່, ມາດຕະການຈຸດສຸມ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິການຂອງລັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ. ກ່ຽວກັບທັດສະນະ, ການກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ຕ້ອງສຸ່ມໃສ່ເປົ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈາຍ, ເວລາປະຕິບັດໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ປຊຊ, ວິສາຫະກິດ ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດການບໍລິການຂອງລັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ. ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 2 ເສົາຄ້ຳ; ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ 3 ຈຸດສຸມແມ່ນ: ຫັນເປັນນິຕິກຳ, ດີຈີຕອນ, ອັດຕະໂນມັດ, ມຸ່ງໄປເຖິງ3 ບໍ່ຄື: ບໍ່ໃຊ້ເອກະສານເຈ້ຍ, ບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ, ບໍ່ສຳຜັດຖ້າກົດໝາຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.