ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕອບສຳພາດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ໂປໂລຍ, ເຊັກໂກ ແລະ ສະວິດ
ວັນທີ 23 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ, ເຊັກໂກ ແລະ ສະວິດ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 22 ມັງກອນ. ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງແລ້ວ , ການຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ, ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ສະວິດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ທັງສາມປະເທດໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນ, ສຸດຈິດສຸດໃສ່ໃຫ້ແກ່ການທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ. ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 55 ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ Davos (ສະວິດ), ທ່ານ ຫງວຽນມິງຮັ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ, ບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກຢູ່ລະດັບສູງ.