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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາງ ​ຫງວຽນ​ມິງ​ຮັ່ງ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢູ່​ໂປ​ໂລຍ, ເຊັກ​ໂກ ແລະ ສະ​ວິດ

ການຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ, ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ສະວິດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ:TTXVN)

ວັນທີ 23 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ, ເຊັກໂກ ແລະ ສະວິດ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 22 ມັງກອນ. ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງແລ້ວ , ການຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ, ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ສະວິດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ທັງສາມປະເທດໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນ, ສຸດຈິດສຸດໃສ່ໃຫ້ແກ່ການທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ. ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 55 ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ Davos (ສະວິດ), ທ່ານ ຫງວຽນມິງຮັ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ, ບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກຢູ່ລະດັບສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ນາບ​ຂູ່​ຈັດ​ວາງ​ພາ​ສີ​ຕື່ມ​ອີກ​ຖ້າ ລັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ ຢູ​ແກຼນ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ນາບ​ຂູ່​ຈັດ​ວາງ​ພາ​ສີ​ຕື່ມ​ອີກ​ຖ້າ ລັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 22 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ນາບຂູ່ຈະເພີ່ມເຕີມບັນດາມາດຕະການຈັດວາງພາສີຕື່ມອີກເຂົ້າໃນບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດລັດເຊຍ ຖ້າປະເທດນີ້ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນ.
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