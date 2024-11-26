ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນທິແທງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກົມການເມືອງສອງປະເທດໄດ້ມີກອງປະຊຸມ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາກຳນົດທິດໃຫຍ່ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈະຍູ້ແຮງການພົບປະ, ແລກປ່ຽນບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ເຫດການສຳຄັນທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດນັບມື້ນັບໜຽວແໜ້ນກວ່າເກົ່າ.