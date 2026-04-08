ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງປະທານປະເທດ ອາຍຸການ 2026 – 2031
ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ເມສາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເລືອກຕັ້ງທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງປະທານປະເທດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດຕົກລົງ ທ່ານນາງຫວໍທິແອັງຊວັນ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ຕາງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2026 – 2031.
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນເກີດວັນທີ 8 ມັງກອນ 1970, ບ້ານເກີດຢູ່ຕາແສງ ເທີ້ຍເຊີນ, ແຂວງອານຢາງ, ທ່ານແມ່ນເລຂາສູນກາງພັກສະໄໝທີ XIV, ກຳມະການທາງການສູນກາງພັກສະໄໝທີ XII, XIII, XIV;ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກຊຸດທີ XI, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊ່າດສະໄໝທີ XIV, XV, XVI.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ເມສາ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເລືອກຕັ້ງທ່ານ ຫງວຽນຮູຍຕຽນດຳລົງຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດອາຍຸການ 2026 – 2031.