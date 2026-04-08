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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາງ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031

ທ່ານ​ນາງ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ​ເກີດ​ວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ 1970, ບ້ານ​ເກີດ​ຢູ່​ຕາ​ແສງ ເທີ້ຍ​ເຊີນ, ແຂວງ​ອານ​ຢາງ, ທ່ານ​ແມ່ນ​ເລ​ຂາ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ສະ​ໄໝ​ທີ XIV, ກຳ​ມະ​ການ​ທາງ​ກາ​ນ​ສູນ​ກາງ​ພັກສະ​ໄໝ​ທີ XII, XIII, XIV;ກຳ​ມ​ະ​ການ​ສຳ​ຮອງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XI, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ່າດ​ສະ​ໄໝ​ທີ XIV, XV, XVI.
  ທ່ານ​ນາງ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຂວັນ ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ: VGP)  

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 7 ເມ​ສາ, ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ລຶກ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທ່ານ​ນາງ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ. ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ສະ​ພາ​ແຫ່​ງ​ຊາດ​ຕົກ​ລົງ ທ່ານ​ນາງ​ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ, ເລ​ຂາ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ຍຸ​ການ 2021 – 2026 ຕາງ​ໜ້າ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ແຫ່ງສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031.

ທ່ານ​ນາງ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ​ເກີດ​ວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ 1970, ບ້ານ​ເກີດ​ຢູ່​ຕາ​ແສງ ເທີ້ຍ​ເຊີນ, ແຂວງ​ອານ​ຢາງ, ທ່ານ​ແມ່ນ​ເລ​ຂາ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ສະ​ໄໝ​ທີ XIV, ກຳ​ມະ​ການ​ທາງ​ກາ​ນ​ສູນ​ກາງ​ພັກສະ​ໄໝ​ທີ XII, XIII, XIV;ກຳ​ມ​ະ​ການ​ສຳ​ຮອງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XI, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ່າດ​ສະ​ໄໝ​ທີ XIV, XV, XVI.

ແລະ​ກໍ່​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 7 ເມ​ສາ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທ່ານ ຫງວຽນ​ຮູຍ​ຕຽນ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ຂົງ​ເຂດ​ຮ່ວມ​ມືຈຳນວນໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ ​ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ

ຊຸກ​ຍູ້​ຂົງ​ເຂດ​ຮ່ວມ​ມືຈຳນວນໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ ​ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຂອງ ​ທ່ານ ເຈິ່ນ​ເກີມ​ຕູ ຜູ້​ປ​ະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຈະ​ດຳ​ເນີນໃນ​ວັນ​ທີ 09 ເມ​ສາ 2026, ນັກ​ຂ່າ​ວ​ສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສຳ​ພາດ ​ທ່ານ​ນາງ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັມ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ.ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ກ່​ຽວ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ.
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