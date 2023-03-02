ຂ່າວສານ ທ່ານໝໍ ຫວຽດນາມ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ຟີລິບປິນ 02/03/2023 ຄາດວ່າ, ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຈະໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແນະນຳ 3 ວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot, ລວມມີ 2 ກໍລະນີແມ່ນ ມະເຮງໄສ້ຕົງ ແລະ ກໍລະນີໜຶ່ງແມ່ນເລື່ອນຊ່ອງທ້ອງ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຮັບຄຳສະເໜີຖ່າຍທອດວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍຝ່າຍ ຟີລິບປິນ (ພາບຈາກໂຮງໝໍ) ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ທ່ານໝໍ ຫງວຽນຝູຮິວ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜດເຂດນອກຍ່ອຍອາຫານ, ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ໄປ ຟີລິບປິນ ເພື່ອຖ່າຍທອດວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງລະບົບຍ່ອຍອາຫານໃຫ້ບັນດາທ່ານໝໍຕ່າງປະເທດ ໂຮງໝໍ Chinese General Hopital an Medical Center (CGHMC) ຂອງ ຟີລິບປິນ. ຄາດວ່າ, ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຈະໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແນະນຳ 3 ວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot, ລວມມີ 2 ກໍລະນີແມ່ນ ມະເຮງໄສ້ຕົງ ແລະ ກໍລະນີໜຶ່ງແມ່ນເລື່ອນຊ່ອງທ້ອງ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຮັບຄຳສະເໜີຖ່າຍທອດວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍຝ່າຍ ຟີລິບປິນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)