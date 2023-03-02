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ຂ່າວສານ

ທ່ານໝໍ ຫວຽດນາມ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ຟີລິບປິນ

ຄາດວ່າ, ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຈະໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແນະນຳ 3 ວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot, ລວມມີ 2 ກໍລະນີແມ່ນ ມະເຮງໄສ້ຕົງ ແລະ ກໍລະນີໜຶ່ງແມ່ນເລື່ອນຊ່ອງທ້ອງ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຮັບຄຳສະເໜີຖ່າຍທອດວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍຝ່າຍ ຟີລິບປິນ (ພາບຈາກໂຮງໝໍ)
 ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ທ່ານໝໍ ຫງວຽນຝູຮິວ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜດເຂດນອກຍ່ອຍອາຫານ, ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ໄປ ຟີລິບປິນ ເພື່ອຖ່າຍທອດວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງລະບົບຍ່ອຍອາຫານໃຫ້ບັນດາທ່ານໝໍຕ່າງປະເທດ ໂຮງໝໍ Chinese General Hopital an Medical Center (CGHMC) ຂອງ ຟີລິບປິນ. ຄາດວ່າ, ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຈະໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແນະນຳ 3 ວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot, ລວມມີ 2 ກໍລະນີແມ່ນ ມະເຮງໄສ້ຕົງ ແລະ ກໍລະນີໜຶ່ງແມ່ນເລື່ອນຊ່ອງທ້ອງ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຮັບຄຳສະເໜີຖ່າຍທອດວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍຝ່າຍ ຟີລິບປິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ອາ​ຊຽນ-ມາ​ຣົກ

ຫວຽດ​ນາມ - ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ອາ​ຊຽນ-ມາ​ຣົກ

ທ່ານນາງ ດັ້ງຖິທູຫ່າ ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ມາຣົກ ຈະສືບຕໍ່ ແລະ ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ປະກອບສ່ວນ ນຳເອົາການພົວພັນຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ ລະຫວ່າງ ມາຣົກ ແລະ ອາຊຽນ ໃຫ້ພັດທະນານັບມື້ນັບເຂົັ້ມແຂງ ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.
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