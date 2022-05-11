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ຂ່າວສານ

ທ່ານເອກອັກຕຄະລັດຖະທູດ Marc E.Knapper: ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະດີທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ

ອາເມລິກາມີຄວາມຫວັງຢາກຍົກລະດັບການພົວພັນນີ້ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດສຸມໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາເມລິກາ ຕໍ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.
  ທ່ານ Marc E.Knapper ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

 ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 - 13 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ອາເມລິກາ ແລະ ສປຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 - 17 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Marc E.Knapper ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນ. ອາເມລິກາ ພວມຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນວິວັດການກໍ່ສ້າງວິໄສທັດ ໃຫ້ແກ່ຂອບເຂດເສດຖະກິດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ເພື່ອຍົກສູງກຳລັງຮັບມື, ລັກສະນະກວມລວມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ່ງໃຫ້ແກ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້, ອາເມລິກາມີຄວາມຫວັງຢາກປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮ່ວມມື, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນພາກພື້ນ.

ທ່ານ Marc E.Knapper ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ: ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະດີທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃນບັນດາຂົງເຂດ: ການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດຕະຫຼອດຮອດການພົວພັນປະຊາຊົນ, ກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ. ການພົວພັນຮ່ວມມືພວມນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງ. ອາເມລິກາມີຄວາມຫວັງຢາກຍົກລະດັບການພົວພັນນີ້ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດສຸມໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາເມລິກາ ຕໍ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc E.Knapper ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ປີ 2020 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 29%, ຫຍັບຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນ ຢືນອັນດັບ 33 ໃນ TOP 100 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາອັນດັບນີ້ໃນປີ 2021 ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ປີ 2021 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ຈາກ 319 ຕື້ USD ຂຶ້ນເຖິງ 388 ຕື້ USD. ສິ່ງນີ້ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຍຸດທະສາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈາກບັນດານັກຄຸ້ມຄອງຕະຫລອດຮອດ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ.
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