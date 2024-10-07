ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອອະນາຄົດແຫ່ງສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຍືນຍົງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ “ເພື່ອລັດທິຫຼາຍຝ່າຍປ່ຽນແປງໃໝ່” ຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນບົດບາດບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຂອງບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ, ຍົກສູງການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການ ຝລັ່ງໂກໂຟນີສາກົນ (OIF) ແລະ ບັນດາກົນໄກຝລັ່ງໂກໂຟນີ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈລວມ ຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ກໍ່ຄືບັນດາຂັ້ນຕອນກໍ່ສ້າງບັນດາຂອບເຂດ, ຫຼັກການສຳລັບບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃໝ່
ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງບົດບາດ ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າຕ້ອງຕິດພັນບັນດາວິວັດການປ່ຽນແປງໃຫຍ່, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນສີຂຽວ. ອົງການຝລັ່ງໂກໂຟນີ ກໍ່ຕ້ອງປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ່າອ່ຽງນີ້, ໜູນຊ່ວຍບັນດາສະມາຊິກຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ, ພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂຢລີ ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມຝລັ່ງໂກໂຟນີ ອາດຈະສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນອະນາຄົດ.