ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕ້ເລິມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ມັງກອນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງຍູ້ແຮງວຽກງານຝຶກຊ້ອມ, ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດສົມທົບກັນລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງຢູ່ໃນແຂວງ ແລະ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃກ້ຄຽງ, ເຂດຕິດຈອດ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ກຳລັງປະກອບອາວຸດແຂວງ ຕ້ອງຕິດກັບກັບປະຊາຊົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ, ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮັກສາເສດຖະກິດເປັນປົກກະຕິ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ພາລະກອນພວມປະຕິບັດງານຢູ່ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ.