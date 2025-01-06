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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕ້ເລິມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງຍູ້ແຮງວຽກງານຝຶກຊ້ອມ, ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດສົມທົບກັນລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງຢູ່ໃນແຂວງ ແລະ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃກ້ຄຽງ, ເຂດຕິດຈອດ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມຄວາມໝັ້ນຄົງ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ມັງກອນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງຍູ້ແຮງວຽກງານຝຶກຊ້ອມ, ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດສົມທົບກັນລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງຢູ່ໃນແຂວງ ແລະ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃກ້ຄຽງ, ເຂດຕິດຈອດ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ກຳລັງປະກອບອາວຸດແຂວງ ຕ້ອງຕິດກັບກັບປະຊາຊົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ, ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮັກສາເສດຖະກິດເປັນປົກກະຕິ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ພາລະກອນພວມປະຕິບັດງານຢູ່ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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