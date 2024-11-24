ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມເປັນທາງການ ມາເລເຊຍ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 23 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສະໜາມບິນສາກົນ ກົວລາລຳເປີ, ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ກັບເມືອ ຫວຽດນາມ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 21 – 23 ພະຈິກ ຢ່າງຈົບງາມ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Dato’ Seri Anwar Ibrahim ແລະ ພັນລະຍາ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, 2 ຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ. 2 ຝ່າຍຢືນຢັນສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືມິດຕະພາບ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ລະບອບການເມືອງຂອງກັນ.
ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2025 ຂອງ ມາເລເຊຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບ ກັບ ມາເລເຊຍ ແລະ ທຸກປະເທດ ອາຊຽນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຫັນວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2025 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ການນຳ 2 ປະເທດຢືນຢັນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.