ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມະຕິສູນກາງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດມະຕິຂອງສູນກາງ, ຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການສັບສ້ອນກົງຈັກ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ; ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 18 ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2017 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 12, ແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ 2024 ຮອດເດືອນ ກໍລະກົດ 2025. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຈເລິມ ຕີລາຄາວ່າ , ການສັບສ້ອນ, ຫັນກົງຈັກເປັນກະທັດລັດ, ຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ແມ່ນລຸລ່ວງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສະໜັບສະໜູນ, ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກປະຊາຊົນ. ເມື່ອໃສ່ໃຈກ່ຽວກັບປະລິມານໜ້າວຽກທີ່ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່, ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕົວຈິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
“ເພີ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນກຳແໜ້ນບັນດາຂໍ້ກຳນົດ, ສະຖານທີ່, ວິທີເຮັດຂອງກົງຈັກໃໝ່ຂອງບັນດາອົງການແຫ່ງລັດ, ທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອປັບປຸງຮັກສາຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ການຜັນຂະຫຍາຍຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ 2 ຂັ້ນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດພວມມີຄວາມກະຕື້ລື້ລົ້ນ, ພາກພູມໃຈ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າອີກ”.