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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ຮັບປະກັນໃຫ້ ປຊຊ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາຜົນປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດປະຫວັດສາດເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ (18 ພະຈິກ 1930 – 18 ພະຈິກ 2024), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບໍລິເວນບ້ານ ກວ໋ານແທັງ, ເມືອງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດປະຫວັດສາດເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຖືວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຕ້ອງສືບຕໍ່ຊາບຊຶມທັດສະນະ “ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳຂອງທຸກແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ”, “ຖືຄວາມຜາສຸກ, ອິມໜຳສຳລານຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປົ້າໝາຍເພື່ອສູ້ຊົນ”, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາຜົນປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ການພັດທະນາ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ແບ່ງປັນວ່າ:

        "ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດທັງໝົດນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໄປສູ່ຈຸດສຸມແມ່ນປະຊາຊົນ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນບໍລິເວນເມືອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອການປະຕິວັດອັນສະຫງ່າລາສີ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕັດສິນໃຈສູ້ຊົນສ້າງບ້ານ ກວ໋ານແທັງ, ກໍຄືບັນດາບ້ານໃນບໍລິເວນເມືອງ ບາດິ່ງ ແລະ ທົ່ວນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ສວຍງາມ, ສີວິໄລ, ທັນສະໄໝ".

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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