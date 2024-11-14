ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ຮັບປະກັນໃຫ້ ປຊຊ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາຜົນປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ (18 ພະຈິກ 1930 – 18 ພະຈິກ 2024), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບໍລິເວນບ້ານ ກວ໋ານແທັງ, ເມືອງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດປະຫວັດສາດເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຖືວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຕ້ອງສືບຕໍ່ຊາບຊຶມທັດສະນະ “ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳຂອງທຸກແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ”, “ຖືຄວາມຜາສຸກ, ອິມໜຳສຳລານຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປົ້າໝາຍເພື່ອສູ້ຊົນ”, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາຜົນປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ການພັດທະນາ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ແບ່ງປັນວ່າ:
"ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດທັງໝົດນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໄປສູ່ຈຸດສຸມແມ່ນປະຊາຊົນ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນບໍລິເວນເມືອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອການປະຕິວັດອັນສະຫງ່າລາສີ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕັດສິນໃຈສູ້ຊົນສ້າງບ້ານ ກວ໋ານແທັງ, ກໍຄືບັນດາບ້ານໃນບໍລິເວນເມືອງ ບາດິ່ງ ແລະ ທົ່ວນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ສວຍງາມ, ສີວິໄລ, ທັນສະໄໝ".