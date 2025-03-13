ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສິງກະໂປ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສິງກະໂປ, ແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ມີນາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມີນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສິງກະໂປ ກວ່າ 200 ຄົນ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນເວລາກວ່າເຄິ່ງທົດສະວັດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງແທດຈິງໃນທຸກຂົງເຂດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ປະຊາຄົມອາໄສຢູ່ ສິງກະໂປ ເວົ້າສະເພາະ ຈະສືບຕໍ່ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ມານະພະຍາຍາມເພື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບນັກປັນຍາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສິງກະໂປ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບຟັງບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ, ສະເໜີນະໂຍບາຍພັດທະນາ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ມີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນກັບທ່ານນາງ Rany Khem, ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມອົງການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກຕິດໂລກມະເຮັງ ອິນໂດເນເຊຍ (YKAKI).