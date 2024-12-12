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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບພົນເອກ David Petraeus, ປະທານສະຖາບັນທົ່ວໂລກກອງທຶນ KKR

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ David Petraeus, ຜູ້ເປັນກຳມະສິດຮ່ວມກອງທຶນ ທັງເປັນປະທານສະຖາບັນທົ່ວໂລກຂອງກອງທຶນລົງທຶນ KKR (ອາເມລິກາ). ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານສະອາດ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນມີກອງທຶນ KKR ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

        ສ່ວນທ່ານພົນເອກ David Petraeus, ຢືນຢັນວ່າ ກອງທຶນ KKR ພວມຊອກຫາໂອກາດເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ຜ່ານວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງການປະຕິບັດພັນທະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ແລະ ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນສັນຍາ BBNJ.
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